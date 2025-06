Palma a fuoco e traffico in tilt a due passi dai centri commerciali

Un incendio improvviso a Palma ha causato il caos nel traffico, bloccando l’accesso ai centri commerciali di Marcianise. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per domare le fiamme, ma la situazione ha creato disagi significativi alla viabilità locale. La comunità resta in attesa di aggiornamenti mentre le operazioni di sicurezza sono ancora in corso e i soccorsi continuano a lavorare senza sosta.

Palma a fuoco nei pressi dello svincolo di Caserta Sud, lungo la strada che conduce ai centri commerciali. E' accaduto poco fa a Marcianise dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme e la presenza dei mezzi di soccorso hanno provocato non pochi disagi alla circolazione stradale andata.

