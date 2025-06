Pallanuoto l’Italia sfida Ungheria Grecia e Spagna a Trapani nella Trinacria Cup

Dal 20 al 22 giugno, Trapani si trasforma nel cuore pulsante della pallanuoto europea con la Trinacria Cup. La Nazionale italiana, guidata dal CT Alessandro Campagna e composta da 21 talenti, sfiderà Ungheria, Grecia e Spagna in tre sfide cruciali. Un'occasione imperdibile per i nostri azzurri di mostrare il loro valore e avvicinarsi alle grandi competizioni internazionali. La passione e il talento si incontrano in questa straordinaria manifestazione: non perdetevi l’azione!

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno il Settebello sarĂ impegnato nella Trinacria Cup, in programma a Trapani, in Sicilia: il CT degli azzurri, Alessandro Campagna, ha convocato per l’occasione 21 giocatori, confermando tutti gli elementi presenti al collegiale in Grecia. La Nazionale italiana di pallanuoto maschile affronterĂ , nell’ordine, l’Ungheria, la Grecia e la Spagna: si tratta di una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento ai Mondiali, che vivrĂ l’ultima tappa la prossima settimana con la doppia sfida contro la Croazia. Il commissario tecnico dell’Italia, Alessandro Campagna, presenta le tre amichevoli: “ In questa fase stiamo facendo un largo turn-over, per dar modo a tutti di giocare, e sarĂ così fino a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, l’Italia sfida Ungheria, Grecia e Spagna a Trapani nella Trinacria Cup

Pallanuoto, l’Italia vince in Grecia in amichevole contro gli ellenici - Un trionfo convincente che dimostra la forza e la determinazione del nostro Settebello. La Nazionale italiana di pallanuoto maschile, sotto la guida di Alessandro Campagna, ha conquistato un'importante vittoria in trasferta a Larissa, superando i greci con un punteggio di 16-10.

La piscina olimpionica di Piazzale Ilio riapre con grandi eventi: prima le gare regionali giovanili, poi il quadrangolare di pallanuoto con le nazionali di Italia, Grecia, Spagna e Ungheria Leggi l'articolo: https://telesudweb.it/13-06-2025/tutto-pronto-per-la-trin Vai su X

