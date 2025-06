Pallanuoto Lanciano a Cagliari chiude con una vittoria la prima dei play off per la B

Una vasca infuocata e sotto gli occhi di un pubblico appassionato, ha visto Lanciano Sport Center conquistare una prestigiosa vittoria nella prima partita dei playoff di Serie B. Nonostante le sfide di un ambiente ostile e le pressioni social che hanno acceso la tensione, i nostri atleti hanno dimostrato cuore e determinazione. Il successo ottenuto in questa trasferta segna un passo importante verso l’obiettivo finale: la promozione. La strada è ancora lunga, ma questa vittoria dà fiducia e grinta per il futuro.

In una vasca ostile, con gli avversari che tramite i social hanno chiamato a sostegno il pubblico delle grandi occasioni, Lanciano Sport Center riesce a tenere testa e a chiudere, con una vittoria, la prima gara di andata dei play off, valevoli per la serie B di pallanuoto.

