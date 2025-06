Pallamano Cologne promosso in A Gold | brilla il sannita Ivano Rossi con un futuro da dottore

Un talento sannita che si sta facendo notare nel grande palcoscenico della pallamano italiana. Ivano Rossi, giovane promessa nato nel cuore del Sannio, ha conquistato la promozione della Metelli Cologne in Serie A Gold, portando con sé non solo la passione per il gioco ma anche un brillante futuro da medico. In un mondo di sfide e successi, il suo percorso è una testimonianza di dedizione e talento che merita di essere raccontata fino in fondo.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è anche un pezzo di Sannio nella straordinaria promozione della Metelli Cologne in Serie A Gold, massima categoria della pallamano italiana. Nella squadra lombarda allenata da Davide Campana gioca anche Ivano Rossi, cresciuto nel settore giovanile della Pallamano Benevento del compianto presidente Carlo La Peccerella. Il classe 2004, dopo le positive esperienze con il Campus Italia e la Genea Lanzara Salerno è salito fino in Lombardia per coltivare la sua passione per l’handball e nel frattempo studia anche per diventare medico. “ Abbiamo fatto qualcosa di straordinario – ha spiegato il talentuoso pivot made in Sannio – riuscendo a vincere i playoff sovvertendo il pronostico della vigilia che non ci vedeva certo tra i favoriti per la promozione in serie A Gold. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pallamano, Cologne promosso in A Gold: brilla il sannita Ivano Rossi con un futuro da dottore

In questa notizia si parla di: pallamano - cologne - gold - ivano

Pallamano. Il cingolano Campana ha condotto il Cologne nella serie A Gold - Al termine della stagione scorsa è salito nella massima divisione guidando per sei tornei il Camerano, poi il bis con il Cologne. Lo riporta msn.com

Pallamano. Il cingolano Campana ha condotto il Cologne nella serie A Gold - Il coach cingolano di pallamano Davide Campana ha centrato due promozioni di fila dalla A Silver alla A Gold. Da sport.quotidiano.net