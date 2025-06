Palinsesti Rai c'è un caso Report | taglio di 4 puntate a Ranucci nella prossima stagione

Il mondo dell'informazione Rai è in fermento: il taglio di quattro puntate a "Report" e due a "Presadiretta" nella prossima stagione suscita polemiche e malcontento tra staff e spettatori. Questa decisione, attribuita a pressioni esterne o interne, mette in discussione l'autonomia e l'indipendenza delle trasmissioni d'inchiesta. La situazione si fa calda: il Cdr di Approfondimento valuta una sfiducia nei confronti del direttore Corsini, alimentando un dibattito importante sulla libertà di stampa in Italia.

Stando a quanto emerge, il programma d'inchieste di Rai avrebbe subito un taglio di quattro puntate per la prossima stagione e così Presadiretta, ridotto di due appuntamenti. Monta il malcontento nei confronti del direttore Corsini e il Cdr Approfondimento starebbe pensando di sfiduciarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

