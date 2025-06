Palinsesti Rai 2025 2026 chiudono i programmi sotto il 3% | chi chiude e chi si salva Agorà weekend è un caso

I palinsesti Rai 2025/2026 sono alle porte, ma il panorama televisivo si fa incerto: programmi sotto il 3% vengono chiusi, mentre alcuni come Agorà Weekend sorprendono con risultati positivi. Tra le decisioni più clamorose, lo stop a titoli di successo come Petrolio e Rebus. Cosa riserva il futuro della rete pubblica? Scopriamo insieme le mosse strategiche e i possibili scenari che cambieranno il volto della Rai.

Oggi le bozze dei palinsesti Rai 20252026 verranno consegnate al Cda Rai, per poi diventare ufficiali venerdì 27 giugno. C'è un tema: gli ascolti bassi e la chiusura dei programmi sotto il 3%, ma non solo. Clamoroso lo stop per Agorà Weekend, che è addirittura cresciuto di un punto percentuale. Stop a Petrolio, Il Fattore umano, Rebus, Tango e Generazione Z. Fanpage.it apprende una serie di misure prese e umori fuori controllo, vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo a Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Fanpage.it