Paliano La Nazionale Italiana Poeti e quella Italiana All Stars Sosia scendono in campo per sostenere Trenta Ore Per La Vita

Il 21 giugno, Paliano diventa il palcoscenico di un evento unico: la Nazionale Italiana Poeti e gli All Stars Sosia si uniscono in campo per sostenere “Trenta Ore Per La Vita”. Un’occasione speciale per coniugare passione, talento e solidarietà, dimostrando che anche il mondo dello spettacolo può fare la differenza. Non lasciatevelo sfuggire: questa giornata sarà un vero e proprio inno alla generosità e all’arte, capace di unire comunità e sensibilizzare su temi fondamentali.

Cronache Cittadine PALIANO – Un grande appuntamento al quale non potete di certo mancare quello fissato per il prossimo 21 Giugno a L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Paliano. La Nazionale Italiana Poeti e quella Italiana All Stars Sosia scendono in campo per sostenere “Trenta Ore Per La Vita”

In questa notizia si parla di: italiana - paliano - nazionale - poeti

Sabato prossimo chiudiamo questa prima parte della stagione sportiva con un bellissimo evento che si terra' a Comune di Paliano Una partita di calcio contro la Nazionale Italiana Sosia finalizzata ad una raccolta fondi per Associazione Trenta Ore per la Vita Vai su Facebook

Paliano scende in campo per la solidarietà: la Nazionale Poeti sfida gli All Stars per Trenta Ore per la Vita; Paliano – Il cuore scende in campo per “Trenta ore per la vita”; Colleferro. Grande successo per la partita di calcio di beneficenza Nazionale Poeti vs Nazionale Dottori organizzata dall’Anffas “Monti Lepini”.

La Nazionale dei poeti in campo ad Amelia: partita e reading per l'acquisto di libri inclusivi - L’iniziativa è inserita nell’ambito della Biennale Umbra Letteraria 2022, la rassegna culturale amerina che vedrà i componenti della nazionale italiana poeti donare i propri libri. Secondo ilmessaggero.it

Nazionale Italiana Poeti e Nazionale Italiana Artisti tv insieme per la Partita del Cuore - All’insegna di questi valori si terrà domenica 24 aprile la Partita del Cuore tra la Nazionale Italiana Poeti e la Nazionale Italiana Artisti Tv. Da corrieredellosport.it