Palazzo Sarcinelli prorogata fino a fine giugno la mostra di Tobia Ravà

La straordinaria mostra di Tobia Ravà a Palazzo Sarcinelli di Conegliano ha conquistato il cuore degli appassionati, tanto da convincere gli organizzatori a prorogare l’esposizione fino a fine giugno. Un’occasione unica per immergersi nell’universo vibrante e ricco di emozioni delle opere del maestro padovano ancora per alcune settimane. Non perdete l’occasione di scoprire il talento di Ravà e lasciarvi affascinare dal suo colore e dalla sua poesia visiva.

