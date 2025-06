Palazzina va a fuoco | donna muore intossicata per il fumo che aveva respirato

Tragedia a Merano: un incendio in una palazzina si è rivelato fatale per un’anziana di 85 anni, che ha perso la vita a causa dell’intossicazione da fumo. Nonostante gli sforzi di soccorritori e autorità intervenuti rapidamente il 17 giugno alle 19:30, il suo coraggio non è bastato a superare le conseguenze di questo drammatico episodio. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte, mentre le indagini cercano di fare luce su questa tragica fatalità.

Alla fine non ce l'ha fatta la donna ricoverata per intossicazione dopo l'incendio che si è verificato in una palazzina di Merano (Bolzano) il 17 giugno alle 19:30. L'anziana di 85 anni aveva da subito preoccupato le autorità e i soccorritori giunti sul posto. Insieme a lei, altre cinque persone. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Palazzina va a fuoco: donna muore intossicata per il fumo che aveva respirato

