Palazzina studenti-anziani ancora disabitata.

La palazzina studenti-anziani di via Mandela, simbolo di spreco e fallimento amministrativo, rimane ancora disabitata. Un progetto da 5 milioni di euro, pensato per ospitare 24 mini appartamenti e 21 monolocali, giace incompleto e abbandonato, privo di un protocollo tra Comune e Regione che ne garantisca l’uso. È ora di chiedersi: quale futuro attende questa struttura e come si può trasformare questa emergenza in opportunità ?

Palazzina studenti-anziani di via Mandela, per anni un monumento allo spreco e anche oggi simbolo del fallimento di una politica edilizia e abitativa, lasciata priva perfino del protocollo di intesa tra Comune e Regione, atto necessario a formalizzare l'ampliamento delle destinazioni d'uso e permettere che l'edificio venga utilizzato a pieno. Ventiquattro mini appartamenti e 21 mono camere nel progetto iniziale, costato 5 milioni di euro: due della Regione e tre del Comune, che per finanziarlo ha acceso un leasing della durata di 30 anni (dal 2012 al 2042) caricando sul bilancio una rata annuale di 239mila euro.

