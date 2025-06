Palamara | Accuse di dossieraggio sulla Salis? Il solito doppiopesismo di sinistra

In un’Italia divisa tra doppio standard e accuse di dossieraggio, Palamara denuncia il solito doppiopesismo della sinistra. Dopo gli attacchi contro «La Verità», l’ex magistrato punta il dito contro la stampa progressista: il vero scoop si verifica solo contro la destra, mentre i danni ai dem vengono spesso nascosti. Una denuncia forte che svela le pieghe di un sistema mediatico troppo spesso condizionato. Continua a leggere.

L'ex magistrato dopo gli attacchi contro «La Verità» della stampa progressista: «In Italia lo scoop esiste solo se colpisce la destra, mai se danneggia i dem. La tecnica serve a coprire le notizie sgradite».

Quanto sta emergendo in queste ore è di una gravità inaudita. A Genova, durante la campagna elettorale, la destra avrebbe messo in piedi un vero e proprio piano per colpire Silvia Salis, candidata del centrosinistra, con l’unico obiettivo di affossarne la candi Vai su Facebook

Dossieraggio Salis, accuse a FdI: Gambino autosospeso, il partito teme l’allargamento dell’inchiesta - Una comunicazione di «autosospensione» dal partito ma non (per ora, almeno) dal Consiglio comunale. informazione.it scrive

Genova, dossieraggio contro Silvia Salis: indagati ex assessore e comandante della polizia locale - Un'accusa pesante quella ipotizzata dalla procura di Genova per l'ex assessore comunale di Genova Gambino, il quale, secondo le indagini, in piena campagna elettorale avrebbe fatto diffondere notizie ... Scrive msn.com