Pagelle Palmeiras Al-Ahly | TOP e FLOP del match

Nel duello tra Palmeiras e Al-Ahly, il match si è deciso nella ripresa con un netto 2-0, dopo una lunga interruzione che ha messo alla prova la pazienza di tutti. Analizziamo i protagonisti, tra i migliori e i meno brillanti, per scoprire chi ha brillato sul campo e chi, invece, ha deluso le aspettative in questa sfida valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Ecco i top e flop della partita!

I top e i flop del match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club: pagelle Palmeiras Al-Ahly I TOP e i FLOP del match valido valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club: pagelle Palmeiras Al-Ahly. Un 2-0 maturato nella ripresa, durata peraltro tantissimo per un lungo stop: tutto abbastanza semplice per il Palmeiras . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Palmeiras Al-Ahly: TOP e FLOP del match

In questa notizia si parla di: palmeiras - ahly - match - pagelle

Palmeiras-Porto come Al-Ahly-Inter Miami: non si segna e non si vince! - Il gruppo A del Mondiale per Club si conferma un vero e proprio rompicapo, con due partite senza reti e senza vincitori.

Palmeiras-Al Ahly 2-0, pagelle e tabellino: Mauricio e il Flaco Lopez decisivi, Abou Ali la combina grossa; Mondiale per club, Palmeiras-Al Ahly riprende dopo l'allerta meteo; Palmeiras-Porto, le pagelle: ottimo Weverton, 7. Gabri Veiga delude: 5,5.

Cosa è successo durante Palmeiras-Al Ahly? Partita sospesa dall'arbitro Taylor per allerta meteo - Salisburgo interrotta per nubifragio, un altro match sospeso al Mondiale per Club. Lo riporta eurosport.it

Cos’è successo tra Palmeiras e Al Ahly: partita sospesa e poi ripresa, tifosi invitati a lasciare gli spalti - La sfida tra Palmeiras e Al Ahly al Mondiale per Club era stata prima sospesa per 40 minuti e poi ripresa dopo un avviso di allerta meteo ... Riporta fanpage.it