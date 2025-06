Pagelle Isola dei Famosi | Dino Giarrusso e Omar Fantini imbarazzanti Jey Lillo dimenticabile

Le pagelle dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2025, trasmessa mercoledì 18 giugno, ci hanno regalato più noia che emozioni, tranne un'esplosione di tensione con la rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Un momento così imbarazzante da meritare il massimo del disagio. Per il resto, Jey Lillo si è confermato dimenticabile, lasciando spazio a una serata tutta da dimenticare. E ora, scopriamo nel dettaglio le valutazioni di questa puntata...

La rissa fra Omar Fantini e Dino Giarrusso: voto Disagio totàl. Detto che Dino Giarrusso si è fatto conoscere all'Isola dei Famosi per una prosopopea inutile ed esagerata, non c'è egocentrismo che giustifichi gli insulti e le minacce che sono volati fra lui e Omar Fantini. In ogni edizione dell'Isola dei Famosi c'è il momento "psycho-killer", quello in cui qualcuno perde le staffe e dà di matto.