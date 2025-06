Pagelle Inter Miami Porto | TOP e FLOP del match

Il match tra Inter Miami e Porto, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club, ha regalato emozioni e colpi di scena. Con una sorprendente vittoria per 2-1, i protagonisti hanno scritto pagelle memorabili. Scopriamo insieme i TOP e i FLOP di questa sfida che ha lasciato tutti senza parole, ribaltando le aspettative e accendendo la passione per il calcio internazionale.

I top e i flop del match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club: pagelle Inter Miami Porto. Vince l'Inter Miami 2-1, una vera sorpresa tenendo conto dei pronostici della vigilia.

Mondiale per Club: l’Inter Miami ribalta 2-1 il Porto, Messi in gol su punizione - È Lionel Messi a prendersi di diritto la copertina del match tra l’Inter Miami e il Porto. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

È sempre Messi! L'Inter Miami ribalta il Porto, che ha un piede fuori dal Mondiale - Due magie di Segovia e Messi (su punizione) regalano all'Inter Miami la testa del gruppo A (a quota 4 insieme al Palmeiras): ad Atlanta la squadra di Mascherano batte 2- gazzetta.it scrive