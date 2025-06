PAGELLE E TABELLINO AL AIN-JUVENTUS 0-5 | Kolo Muani infallibile Cambiaso distratto

In un’Audi Field di Washington infuocato, la Juventus di Tudor apre il suo cammino nel Mondiale per Club con una vittoria travolgente e spettacolare. I bianconeri dominano gli Emirati Arabi, regalando ai tifosi un’esibizione di forza e talento. Con una prestazione impeccabile, Kolo Muani si conferma protagonista assoluto. Ecco tutte le pagelle, i top e i flop di una partita che resterà nella memoria.

