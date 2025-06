Pagelle Al Ain Juve | Conceicao e Kolo Muani show Alberto Costa col motorino Yildiz brilla anche negli USA – VOTI

Il primo giorno del Mondiale per Club 2025 ci regala emozioni intense e protagonisti di grande spessore. Dalla brillante performance di Conceicao e Kolo Muani al show di Alberto Costa con il motorino, ogni giocatore ha lasciato il segno. Anche Yildiz incanta negli USA, dimostrando che il talento non conosce confini. Scopriamo insieme le pagelle e i voti più sorprendenti di questa giornata memorabile…

Pagelle Al Ain Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata del Mondiale per Club 2025 Di Gregorio 6.5 – La bravura più grande per un portiere? Rimanere concentrato, attento, reattivo anche quando viene chiamato pochissimo in causa. E lo dimostra al 49? con un autentico miracolo a sbarrare la strada al gol della bandiera dell'Al Ain con Kodjo Laba. Kalulu 6.5 – Un paio di errori nell'uscita dal basso in avvio ma poi si riprende subito e la paura passa.