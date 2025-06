Pagelle Al Ain Juve | Alberto Costa come Danilo Conceicao da tenere Koopmeiners e quella provocazione Roma? Spagelliamo | VIDEO

Dopo l'eccezionale vittoria per 5-0 contro l'Al Ain, la Juventus si conferma protagonista nel Mondiale per Club, ma il nostro focus si sposta anche sulle valutazioni dei singoli. Alberto Costa e Danilo Conceição si sono distinti, mentre Koopmeiners continua a sorprendere. La puntata di ‘Ma che partita hai visto’ ha aperto un vivace dibattito, culminando nel divertente segmento ‘Spagelliamo’. Ma chi merita davvero i nostri voti? Scopriamolo insieme!

Pagelle Al Ain Juve: i voti di dopo la vittoria per 5-0 al Mondiale per Club, ecco i giudizi sui bianconeri VIDEO. Nella puntata di ‘Ma che partita hai visto’ dopo Al Ain Juve, c’è stato spazio per il consueto appuntamento con il format ‘ Spagelliamo ‘, in cui i nostri Chiara Aleati, Paolo Rossi e Mauro Munno hanato le pagelle del nostro direttore Marco Baridon. Tra i giocatori sotto la lente d’ingrandimento dopo l’esordio al Mondiale per Club c’erano Alberto Costa, Conceicao, Kolo Muani, Koopmeiners, Yildiz e tanti altri. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti sotto al video di . LEGGI QUI: PAGELLE AL AIN JUVE . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Al Ain Juve: Alberto Costa come Danilo, Conceicao da tenere, Koopmeiners e quella provocazione Roma? Spagelliamo | VIDEO

Igor #Tudor parla così a DAZN dopo la vittoria della #Juve contro l'Al Ain Le parole dell'allenatore bianconero le trovi nel primo commento Vai su Facebook

