paga con soldi falsi a reggiolo fermato dalla marescialla fuori servizio

Reggiolo (Reggio Emilia), 19 giugno 2025 - Ha tentato di pagare da bere con banconote false. E' accaduto alla festa della birra di Reggiolo, al parco dei Salici. Ma a uno dei bar della festa la cassiera si è accorta di un'anomalia, avvisando subito il maresciallo Ilenia Gatta, comandante della caserma dei carabinieri del paese, che era alla festa, in quel momento libera dal servizio. L'uomo è stato controllato e trovato in possesso di ben 84 banconote contraffatte, che aveva addosso e sulla sua auto. E' stato denunciato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Nei guai un 53enne residente nel Mantovano, che martedì sera ha cercato di spendere il denaro per pagare due cocktail.