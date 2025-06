Padula prende il via la nuova rassegna Certosa Village | la prima arena grandi eventi del Vallo di Diano

Padula si trasforma nel cuore pulsante dell’estate con l’avvio della rassegna Certosa Village, la prima arena di grandi eventi del Vallo di Diano. Il 16 agosto, la serata di apertura vedrà protagonista il celebre Stefano De Martino, inaugurando un nuovo format di intrattenimento creato dalla visione di quattro giovani talenti. Un’occasione imperdibile per vivere momenti indimenticabili all’insegna della musica, dello spettacolo e della cultura.

