Padova premiata per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

Padova si distingue ancora una volta per il suo impegno ecologico, ricevendo un prestigioso riconoscimento da RICREA per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Nel 2024, la città ha raccolto ben 447 tonnellate di questi materiali, dimostrando una forte sensibilità ambientale. «Puntiamo a migliorare in modo continuo i risultati...» e a rendere Padova un esempio di sostenibilità e rispetto per il nostro pianeta.

Per l'impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio oggi il Consorzio RICREA ha conferito alla Città di Padova uno speciale riconoscimento: nel 2024 in città sono state raccolte 447 tonnellate di imballaggi in acciaio. «Puntiamo a migliorare in modo continuo i risultati.

