Pachuca-Salisburgo 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale

Tra bonus e malus, ecco i sei giocatori che hanno conquistato la migliore e peggiore fantamedia nel secondo match del gruppo H. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pachuca-Salisburgo, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale

In questa notizia si parla di: pachuca - salisburgo - flop - fantacampionato

Risultati Mondiale per Club LIVE: Juve in vantaggio contro l’Al Ain con la rete di Kolo Muani, sospesa per maltempo Pachuca Salisburgo - Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese in ogni match. La Juventus apre il suo cammino con una vittoria importante contro l’Al Ain, grazie alla rete di Kolo Muani, mentre il maltempo sospende l’incontro tra Pachuca e Salisburgo.

Pachuca-Salisburgo, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale; Chi vincerà i gironi del Mondiale per club 2025 secondo i bookmakers? I pronostici sulle favorite a chiudere al primo posto; Quanto guadagna Jannik Sinner? Il patrimonio netto del tennista numero uno al mondo.

Un top, una certezza e una scommessa: ecco chi acquistare al fanta nella squadra austriaca - E di pari passo è cominciato il Fantacampionato Mondiale per club della Gazzetta. Segnala gazzetta.it

Ecco gli estremi difensori consigliati al fantacalcio per la nuova competizione internazionale che partirà il 15 giugno - Hilal, e Sommer (39 crediti), impegnato contro River Plate, Monterrey e Urawa. Si legge su gazzetta.it