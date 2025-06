pa social il super day alle logge del grano

a workshop interattivi e approfondimenti su strategie innovative, mentre nel pomeriggio si svolgeranno incontri con esperti del settore, networking e sessioni di confronto. Un'occasione imperdibile per aggiornarsi, condividere idee e scoprire le ultime tendenze della comunicazione digitale. Non perdere questa opportunitĂ di crescere e lasciarti ispirare!

Arezzo, 19 giugno 2025 –  Appuntamento aretino giovedì 19 giugno per PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale, presieduta da Francesco Di Costanzo. Tiene infatti alle Logge del Grano il suo “Super Day”, l’imperdibile evento per i professionisti e gli appassionati della comunicazione digitale. La giornata si divide in due momenti chiave, entrambi ricchissimi: la mattinata è destinata all’assemblea nazionale dell’associazione, un’occasione di confronto per i membri della rete nazionale chiamati a decidere insieme gli obiettivi di sviluppo, e alla presentazione delle candidature per lo Smartphone d’Oro 2025, edizione del decennale, il premio che riconosce le migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione e servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti digitali, come web, social network, chat, metaverso e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it