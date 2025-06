Ozono superamento limiti e sintomi già nelle scorse settimane ma nessuna allerta

Negli ultimi giorni, si è assistito a un crescente dibattito sulla qualità dell'aria a Trieste, con particolare attenzione al superamento dei limiti di ozono e ai sintomi riscontrati. La consigliera regionale Giulia Massolino evidenzia come le informazioni fornite siano spesso imprecise, sollevando dubbi su cause, effetti e tempistiche delle comunicazioni ufficiali. È fondamentale fare chiarezza per tutelare la salute pubblica e garantire una corretta informazione alla cittadinanza.

"Informazioni imprecise" in merito al superamento dei limiti di ozono, sia sulle cause che sugli effetti, oltre che sulle tempistiche delle comunicazioni: è quanto rileva la consigliera regionale del Patto per l 'Autonomia Giulia Massolino relativamente al comunicato del Comune di Trieste che.

