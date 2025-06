Overland | esplora Haiti e Nepal nella nuova edizione dal 19 giugno

Sei pronto a scoprire i tesori nascosti di Haiti e Nepal? La nuova edizione di Overland, dal 19 giugno su Rai 1, ti porta in un viaggio affascinante tra culture, paesaggi e storie sorprendenti. Con dieci puntate coinvolgenti, il ciclo "Il Mondo con gli occhi di Overland" apre una finestra su mondi poco conosciuti e spesso fraintesi. Non perderti questa avventura unica, in diretta o on demand su Rai Play!

Il ciclo di trasmissioni intitolato Il Mondo con gli occhi di Overland si apre giovedì 19 giugno, offrendo una nuova prospettiva sui paesi spesso fraintesi o poco conosciuti. La serie televisiva, composta da dieci puntate, viene proposta in prima visione su Rai 1, a partire dalle ore 23:30 circa. Ogni episodio ha una durata di circa un'ora e può essere seguito anche in streaming e on demand tramite l'applicazione gratuita Rai Play. il protagonista principale è filippo tenti. Filippo Tenti, figura centrale del progetto, ricopre i ruoli di capospedizione, produttore e conduttore del programma Overland.

