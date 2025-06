Out 7 mesi per infortunio | mazzata Juve salta l’affare

Una doccia fredda scuote la Juventus: un infortunio che terrà il giocatore fuori per sette mesi mette fine a un importante affare di mercato. Dopo aver disputato 29 partite, l’operazione con i bianconeri si sgretola, lasciando i dirigenti delusi e con molte incognite sul futuro. La notizia, arrivata all’improvviso, apre un nuovo capitolo tra sfide sportive e strategie di mercato. Ma cosa succederà ora?

Ventinove partite fuori, l’operazione coi bianconeri non si fa più: ecco tutti i dettagli L’affare non si fa, l’affare salta. La notizia giunta poco non può certo far felici i dirigenti della Juventus, Damien Comolli in primis. (LaPresse) – Calciomercato.it Le ultime di calciomercato dall’Inghilterra non sorridono ai bianconeri. La big di Premier ha tolto o quasi dalla lista della spesa un calciatore della squadra di Tudor. Troppo definirlo un esubero, ma Dusan Vlahovic non è sicuramente al centro dei piani del presente e del futuro della Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it