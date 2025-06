Ostia nuovi percorsi assistenziali per le malattie renali | se ne parla al GB Grassi

Scopri come le recenti innovazioni nei percorsi assistenziali stanno rivoluzionando la gestione delle malattie renali croniche. Giovedì 19 e sabato 21 giugno 2025, presso l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, si terrà un evento imperdibile dedicato a Medici di Medicina Generale e nefrologi. Un’occasione unica per aggiornarsi sulle nuove terapie e collaborare per migliorare la qualità delle cure. Non mancare, perché il futuro della nefrologia ha bisogno anche di te.

Giovedì 19 giugno 2025- Sabato 21 giugno alle ore 8.30, presso l’Aula Sinibaldi dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, si terrĂ l’incontro “La malattia renale cronica tra Medico di Medicina Generale e Nefrologia Ospedaliera: nuovi percorsi assistenziali”. L’evento promosso dalla ASL Roma 3 è un’occasione per condividere con i Medici di Medicina Generale del territorio le importanti novitĂ terapeutiche intervenute in campo nefrologico e per discutere il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la malattia renale cronica, il documento che definisce le linee guida per la gestione integrata di questa patologia, dalla diagnosi alla cura e all’assistenza del paziente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

