Ostia cittadini in prima linea | dal Grassi al turismo serve un nuovo paradigma

Ostia si prepara a una sera di confronto e idee, un momento cruciale per ripensare il suo futuro. I cittadini attivi scendono in campo, pronti a trasformare le sfide in opportunità. È ora di abbandonare vecchi schemi e adottare un nuovo paradigma che valorizzi le potenzialità del quartiere, affrontando con coraggio e innovazione i nodi irrisolti. Un’occasione imperdibile per dare voce a chi vuole fare la differenza.

Ostia, 19 giugno 2025 – Stasera al Fly Deco Hotel di Ostia, si accenderà il dibattito sul presente e sul futuro del territorio. Un incontro promosso da un gruppo di cittadini attivi, animati dalla volontà di rompere il silenzio e di costruire un linguaggio nuovo per affrontare i nodi irrisolti di un quartiere che, pur ricco di potenzialità, soffre di croniche carenze strutturali. Sul tavolo, sei temi chiave: sanità, trasporti, scuola, turismo, decentramento e giovani. Ospedale Grassi al collasso d’estate. Il punto più urgente è emerso subito: la sanità. L’ospedale G.B. Grassi, progettato per assistere una popolazione di circa 300. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

