Ostia Antica Festival | torna la rassegna

Ostia Antica Festival torna a incantare con un progetto che fonde storia, musica e arte in un abbraccio senza tempo. Nel cuore del Teatro Romano di Ostia, tra antichi resti e nuove emozioni, questa rassegna rinnova il suo richiamo, offrendo un’esperienza unica di cultura e convivialità . In questo scenario magico, OSTIA ANTICA FESTIVAL dà vita a un dialogo tra passato e presente, creando ricordi indelebili per tutti i visitatori.

Una storia lunga più di duemila anni continua a vivere e a rinnovarsi nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico italiano. Il Teatro Romano di Ostia, autentico scrigno di storia, torna ad animarsi con nuove voci, luci e suoni, in un dialogo costante tra passato e presente, archeologia e contemporaneità . In questo scenario unico e carico di memoria prende vita OSTIA ANTICA FESTIVAL, la rassegna dedicata alla musica e al teatro che, giunta alla sua seconda edizione con RTI Teatro Romano Ostia Antica, torna dal 21 giugno al 30 settembre in un viaggio tra generi, linguaggi e sensibilità artistiche diverse. 🔗 Leggi su Funweek.it

Al parco archeologico di Ostia Antica il 23° Raduno Nazionale di Natura a Cavallo - Il 13 maggio 2025, il Parco Archeologico di Ostia Antica ha accolto con entusiasmo il 23° Raduno Nazionale di Natura a Cavallo.

