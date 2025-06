Osservatorio Europa | le notizie in breve

L’Osservatorio Europa rivela un cambiamento sorprendente nel panorama della mobilità: i giovani italiani, meno interessati all’automobile, preferiscono alternative più sostenibili e flessibili. Questa tendenza segna una svolta culturale che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di muoverci e pensare alla mobilità del futuro. Ma cosa ci riserva questa trasformazione? Scopriamolo insieme nelle brevi notizie che seguono.

MOBILITA’ Ai giovani l’auto non interessa più, «non ci serve» I giovani italiani, questi sfaticati, non vogliono più guidare (si presume automobili). A dir la verità la tendenza investe più . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio Europa: le notizie in breve

In questa notizia si parla di: osservatorio - europa - notizie - breve

Osservatorio Europa: le notizie in breve - L'Osservatorio Europa offre un'analisi concisa delle ultime notizie. Tra i temi trattati, un allarmante studio dell'«Institute of Marine Research di Bergen» evidenzia come la pesca eccessiva stia mettendo a rischio le aringhe in Norvegia.

"Oltre al progetto principale per la galleria di base del Brennero, anche i lavori sulla tratta d'accesso dal lato altoatesino stanno avanzando rapidamente". Lo comunica il "Consorzio Osservatorio: Galleria di Base del Brennero e accesso Sud". A... #altoatesina Vai su Facebook

Osservatorio Europa: le notizie in breve; Osservatorio Europa: le notizie in breve; Il Montenegro entra a far parte dell'Osservatorio sull'insegnamento della storia in Europa (OHTE).

Osservatorio Europa: le notizie in breve - (ExtraTerrestre) Verso l'abolizione delle gabbie negli allevamenti La Campagna «End the Cage Age» (abolizione delle gabbie negli allevamenti) è animata da 170 organizzazioni in tutta Europa e da 1,4 m ... Riporta ilmanifesto.it

Osservatorio Europa: le notizie in breve - Il riarmo europeo manda all’aria tutti i piani green L’Osservatorio sui Conflitti e l’Ambiente (Ceobs) ha pubblicato un rapporto secondo cui la corsa al riarmo dei paesi europei aumenterà le emissioni ... Si legge su ilmanifesto.it