Osimhen o Gyokeres la Juventus ha preso la sua decisione | e De Laurentiis gongola

Il calciomercato della Juventus si scalda con una decisione importante: scegliere tra Osimhen e Gyokeres per rinforzare il reparto offensivo. La piazza aspetta con ansia, mentre De Laurentiis gongola, avendo già le mani libere. La volontà di puntare su uno dei due grandi attaccanti segna una svolta cruciale per il futuro bianconero, e la scelta finale potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. La storia è ancora tutta da scrivere.

Victor Osimhen o Viktor Gyokeres, la Juventus prenderà un grande attaccante e la propensione per uno dei due c’è: De Laurentiis, intanto, ha il coltello dalla parte del manico Il calciomercato della Juventus sta entrando nella fase calda. Dopo aver fatto chiarezza dal punto di vista dirigenziale e tecnico, con la conferma di Igor Tudor in panchina, il club sta provando a rinforzare la squadra. Serve un grande attaccante a prescindere dalla situazione legata a Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto tra un anno e decisamente fuori dai piani della Juve. (LaPresse) tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Osimhen o Gyokeres, la Juventus ha preso la sua decisione: e De Laurentiis gongola

In questa notizia si parla di: juventus - osimhen - gyokeres - laurentiis

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Il desiderio di Gyokeres e il destino di Osimhen: la strategia Juve per l'attaccante Lo svedese ha detto no al Manchester United, ma ora è spuntata anche l'Arsenal: cosa deve fare ora Comolli In questo momento si può definire Viktor Gyokeres giusto un sogno Vai su Facebook

Il desiderio di Gyokeres e il destino di Osimhen: la strategia Juve per l'attaccante; Tuttosport - La Juve resta alla finestra per Osimhen: la situazione; Juventus, Gyokeres e Osimhen: come cambia la situazione in attacco.

Calciomercato Napoli, da Osimhen a Gyokeres: il valzer delle punte - Il grande giro degli attaccanti è pronto ad accendere il calciomercato estivo. Da ilmattino.it

Osimhen-Juventus, De Laurentiis spara alto! Ecco quanto chiede per trattare: la cifra - Ecco quanto chiede per trattare: la cifra La Verità: Conte apre alla Juve, contatto con Giuntoli! Riporta msn.com