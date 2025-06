Osimhen Juventus questo affare non s’ha da fare! L’annuncio arriva da una vecchia conoscenza bianconera che ammette | Non ci sono possibilità che possa succedere questo

Il sogno di vedere Victor Osimhen alla Juventus sembra ormai svanito: un’ex figura chiave bianconera, Luciano Moggi, mette in chiaro che l’affare non si farà. Le sue parole rafforzano la convinzione che il centravanti non vestirà la maglia della Vecchia Signora, lasciando i tifosi con la consapevolezza di aver detto addio a questa speranza. Ma quali saranno i prossimi passi della Juventus nel mercato? Solo il tempo potrà svelarlo.

Osimhen Juventus, un ex dirigente bianconero non ha dubbi: il centravanti non sarà un giocatore della Vecchia Signora. L’annuncio!. L’ex DG della Juve, Luciano Moggi, ha rivelato quello che potrebbe essere il futuro di Victor Osimhen, attaccante accostato anche al calciomercato Juve. Le sue parole suonano quasi come un messaggio di resa per la Vecchia Signora, che, secondo Moggi, non prenderà il bomber nigeriano. Ecco le sue parole pronunciate a “ Netweek Calcio Show “. PAROLE – « Vi do una notizia certa, senza timore di essere smentito: Osimhen non andrà alla Juventus, non ci sono possibilità che completi l’attacco di Tudor». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com