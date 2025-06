Osimhen Juventus Balzarini fa sognare | Contatti per lui ma vi svelo questa data È diverso dal caso Higuain ecco perché

Il futuro di Victor Osimhen fa sognare i tifosi della Juventus, con continui contatti e voci di mercato che si intensificano. Tuttavia, come rivela in esclusiva Gianni Balzarini, c’è una data fondamentale che differenzia questa trattativa dal caso Higuain: ecco perché. Restate con noi, perché le sorprese sono dietro l’angolo e il prossimo passo potrebbe cambiare tutto.

Osimhen Juventus, le ultime novità sul futuro dell’attaccante del Napoli: rivelazione di Gianni Balzarini in esclusiva a . In esclusiva a , il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini ha parlato così di Victor Osimhen, attaccante del Napoli e obiettivo del calciomercato Juventus. Gyokeres Juve, lo Sporting chiede 70 milioni, i bianconeri offrono 60 milioni più bonus. Il giocatore pare gradirebbe però Torino, quanto è fattibile questa operazione? « Non chiamiamolo sogno perché in realtà è un obiettivo, si chiama Victor Osimhen nel senso che i contatti ci sono stati anche con lui, col suo entourage sappiamo che ha una clausola ma vale solo per l’estero tra il primo e il 15 di luglio, una clausola rescissoria di 75 milioni dopodiché si va a trattativa ed è chiaro che trattare con De Laurentiis non è semplice specialmente di fronte al fatto che un giocatore del Napoli possa finire alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com