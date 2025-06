Osimhen Juve | l’ultima mossa di questo club può stravolgere ancora i piani! Cosa sta accadendo per l’attaccante nigeriano sviluppi importanti

La telenovela Osimhen si arricchisce di colpi di scena, spostando gli equilibri del calciomercato italiano e internazionale. Il protagonista, il potente attaccante nigeriano classe 1998, al centro di un duello tra Arabia Saudita, Turchia e la Juventus, sta vivendo un momento cruciale che potrebbe rivoluzionare i piani di tutte le squadre coinvolte. Ma cosa succederĂ davvero? La risposta potrebbe arrivare a breve, e il futuro di Osimhen resta ancora tutto da scrivere.

Osimhen Juve: l'ultima mossa che cambia ancora tutto! Cosa sta succedendo nella corsa per l'attaccante nigeriano, novitĂ importanti. La corsa per Victor Osimhen si trasforma in un duello a colpi di milioni tra l'Arabia Saudita e la Turchia, con il Napoli che fissa le condizioni e il calciomercato Juve che studia l'evolversi della situazione. Il futuro del potente centravanti nigeriano, classe 1998, è uno dei rebus piĂą complessi di questa sessione di mercato, con due club pronti a tutto per assicurarselo. Il rilancio dell'Al Hilal: una nuova, enorme offerta. Secondo Nicolò Schira, dopo il "no" ricevuto dal giocatore a inizio mese, l'Al Hilal non ha alcuna intenzione di arrendersi.