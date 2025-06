Osimhen Juve l’operazione così non si fa | dal costo del cartellino e all’ingaggio tutte le eventuali cifre del mega affare col Napoli

L’operazione Victor Osimhen alla Juventus si complica sempre più, tra costi del cartellino e ingaggi elevati che rendono il mega affare con il Napoli arduo da realizzare. Secondo il Corriere, le cifre in gioco sono importanti e i segnali di un possibile trasferimento sono pochi. La trattativa si fa sempre più intricata, ma il sogno bianconero di portare l’attaccante nigeriano in estate resta vivo...

secondo il Corriere. Non arrivano segnali incoraggianti sul fronte Victor Osimhen, l’attaccante che il calciomercato Juve sta ormai inseguendo da diversi mesi e che vorrebbe provare a portare alla corte di Igor Tudor in estate. Tuttavia l’affare è tutt’altro che semplice, anzi. Come ricordato dal Corriere dello Sport il Napoli pretende dai bianconeri non meno di 85 milioni di euro per il cartellino del giocatore, a cui vanno aggiunti i 12 milioni di ingaggio per il nigeriano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com