Osimhen Juve l’annuncio dell’attaccante sul suo futuro non lascia dubbi | Ci sono tanti club che mi vogliono ma… Cosa succede adesso

Osimhen Juve, l’annuncio dell’attaccante sul suo futuro non lascia dubbi: le dichiarazioni del bomber nigeriano. L’attaccante del Napoli fortemente accostato al calciomercato Juve Osimhen ha parlato al canale YouTube di Daddy Freeze su quello che potrebbe essere il suo futuro. PAROLE – «Sai, questo è quello che succede quando finisce la stagione e poi iniziano le trattative per il trasferimento estivo. Ci sono tanti club che mi vogliono, ma in questo momento mi sto concentrando sulle vacanze per divertirmi. Mentre mi diverto, ricordo la mia stagione con Galatasaray. Guardo i gol che segno, vedo i miei errori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com