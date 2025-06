Osimhen Juve continua il pressing per arrivare all’attaccante! I bianconeri aspettano questa mossa | ecco quando saranno i giorni decisivi

La Juventus non molla la presa su Osimhen e si prepara a una fase decisiva di trattative. I bianconeri attendono con ansia il momento giusto, sperando di mettere a segno l’affondo vincente prima della scadenza della clausola, tra l'1 e il 15 luglio. I prossimi giorni saranno fondamentali per svelare se il sogno di portare il nigeriano in bianconero diventerà realtà. Restate sintonizzati, perché il futuro di Osimhen potrebbe ancora riservare sorprese.

Osimhen Juve, continua il pressing per arrivare all'attaccante del Napoli: tutti i dettagli sul futuro del nigeriano. Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del possibile futuro di Osimhen, attaccante del Napoli accostato anche al mercato Juve. PAROLE – «Vivremo una fase importante di ritorni di fiamma, di nuovi tentativi ma fino al 30 giugno siamo nella fase di appostamenti perché la clausola scatta dall'1 al 15 luglio. La Juve deve prima aspettare i movimenti degli altri come l'Al Hilal. La Juve su Osimhen ha continuato a lavorarci».

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

