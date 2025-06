Ortomercato e lavoro nero | il sindaco assolve il presidente Cesare Ferrero sui 200 scavalcamenti notturni

Nel cuore di Milano, il caso dell’Ortomercato e le accuse di lavoro nero infiammano il dibattito pubblico. Il sindaco Giuseppe Sala si schiera a difesa del presidente Cesare Ferrero, respingendo le accuse di favoritismi e scavalcamenti notturni. Ma cosa c’è dietro queste parole? Una questione che mette in luce tensioni tra trasparenza e interessi nascosti, e che potrebbe scuotere le fondamenta della gestione urbana.

Milano, 19 giugno 2025 – Le frasi choc del presidente di Sogemi Cesare Ferrero sui 200 scalvamenti a notte e il lavoro nero all’Ortomercato? Il sindaco Giuseppe Sala “assolve“ il numero uno della società controllata dal Comune: “Ferrero venerdì scorso in commissione Antimafia ha fatto capire di non contrastare, anzi favorire il lavoro nero all’Ortomercato? Favorire il lavoro nero no. Ho visto anche il comunicato che ha fatto Sogemi dopo la commissione. Ferrero ha fatto un grande lavoro. Come sempre, bisogna ragionare da dove si era partiti: quell’area e quell’attività erano inavvicinabili fino a qualche anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ortomercato e lavoro nero: il sindaco assolve il presidente Cesare Ferrero sui “200 scavalcamenti notturni”

Ogni notte circa 200 persone scavalcano le recinzioni dell’#Ortomercato di Milano ed entrano di nascosto nella struttura, per lavorare in nero o per acquistare illegalmente frutta e verdura che poi rivendono nei minimarket etnici. A rivelarlo è Cesare Ferrero, pr Vai su Facebook

