Orsi | Bonny? Più di un buon giocatore ma all’Inter un dubbio

Nando Orsi svela il potenziale di Bonny, considerandolo più di un buon giocatore e riconoscendo le sue qualità sorprendenti. L’interesse dell’Inter potrebbe rappresentare la svolta per il francese, ma resta da capire se potrà esplodere a pieno regime. La sua velocità, dribbling e forza sono elementi che potrebbero fare la differenza nel calcio italiano. Resta da scoprire se questa opportunità si trasformerà in una vera e propria consacrazione.

Orsi parla di Bonny e dell'interesse dell'Inter nei suoi confronti. L'ex portiere ritiene il francese più di un semplice buon giocatore. POTENZIALE – Le parole di Nando Orsi su Radio Radio Mattino Sport e News su Bonny all'Inter: « È più di un buon giocatore, non so se all'Inter può esplodere. Un conto è Thuram che gioca titolare, un conto Bonny che gioca ogni tanto. Ma le qualità questo ragazzo ce l'ha, non è male, ha velocità, dribbling, forza fisica, progressione, buon giocatore. Forse 25 milioni di euro sono un po' troppi per quello che ha fatto ».