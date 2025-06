Orrore in Somalia | attentato suicida del gruppo jihadista al Shabaab causa la morte di 14 caschi blu e sei militari dell’esercito somalo

Un terribile attacco in Somalia scuote la fragile pace della regione. Al Shabaab, il feroce gruppo jihadista, ha orchestrato un attentato suicida che ha provocato la morte di 14 caschi blu ugandesi e sei militari somali, seminando sgomento e dolore. Questo devastante episodio, avvenuto vicino ad Afgoi, mette ancora una volta in luce la cruda realtà del conflitto e l’urgenza di trovare soluzioni durature. Il futuro della regione dipende dalla nostra capacità di reagire e ricostruire.

Orrore in Somalia, dove il gruppo terroristico al Shabaab ha compiuto un devastante attentato suicida che ha causato la morte di almeno 14 caschi blu ugandesi e sei militari somali. L’attacco, secondo quanto riferisce il sito Clash Report, è stato eseguito con un’autobomba che ha colpito un convoglio militare nei pressi della cittĂ di Afgoi, nella regione del Basso Scebeli. Il convoglio si stava preparando a lanciare un’offensiva per riconquistare le cittĂ strategiche di Sabiid e Anole. Un’operazione che il governo somalo intendeva completare per rompere l’assedio dei gruppi jihadisti su Mogadiscio, ricacciandoli nell’entroterra e proteggendo al contempo la linea di rifornimento utilizzata dall’esercito regolare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Orrore in Somalia: attentato suicida del gruppo jihadista al Shabaab causa la morte di 14 caschi blu e sei militari dell’esercito somalo

In questa notizia si parla di: orrore - somalia - attentato - suicida

