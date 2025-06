Oroscopo pratico per resistere al burnout – dal 20 al 26 giugno 2025

entra in sintonia con il nostro vero io. Questa settimana, tra il calore del Solstizio e le influenze lunari, scopri come mantenere equilibrio e energia per evitare il burnout. È il momento di rinnovare la nostra forza interiore e abbracciare il cambiamento con consapevolezza. Ricorda: ascoltare il proprio cuore è la chiave per affrontare al meglio questa stagione di rinascita emotiva.

Questa settimana entriamo nel Solstizio d'estate, e il Sole passa ufficialmente nel segno del Cancro. È un momento di passaggio potente, che apre una nuova stagione emotiva. La Luna piena si avvicina e Saturno retrogrado continua il suo lavoro di scavo profondo. Cosa portiamo con noi in questa nuova fase? E cosa invece scegliamo di lasciare indietro? Il cielo ci invita a tornare al cuore delle cose: ciò che ci nutre, ciò che ci emoziona, ciò che ci rende vulnerabili ma vive. È tempo di sentire. E, se serve, anche di piangere. Con grazia.

