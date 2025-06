Orlando Bloom e Katy Perry sono in crisi? Lei non va al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Orlando Bloom e Katy Perry sono al centro di un Vesuvio di voci di crisi, alimentate dai rumors dei tabloid. Tuttavia, la verità potrebbe essere ben diversa: Katy è impegnata in tour in Australia, lontana dal matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, e non per motivi personali. La distanza e gli impegni professionali spesso alimentano le speculazioni, ma in realtà si tratta solo di una normale coincidenza tra eventi e impegni.

Orlando Bloom e Katy Perry sono in crisi? √ą uno di quei classici casi in cui, per fare gossip, i tabloid ‚Äėsobillano‚Äô pur sapendo benissimo come stanno le cose. Dunque, l‚Äôattore sar√† da solo al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Prova del difficile momento con la compagna? No, perch√© la popstar √® in tour in Australia: a Perth il 22 e 23 giugno e ad Adelaide il 26 giugno. Katy Perry quindi, nonostante sia molto amica della coppia ( ricordate la missione a bordo del Blue Origin? ), ha dovuto declinare per impegni di lavoro. Se proprio la coppia fosse davvero in crisi, non sarebbe quindi per questo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it