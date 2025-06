Orietta Berti litiga in diretta con Fabio Rovazzi | Per colpa tua la nostra canzone uscirà tardi

Un acceso scontro tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi durante una diretta Twitch ha catturato l’attenzione di tutti, rivelando tensioni inaspettate e sentimenti nascosti. La discussione, nata da un ritardo nell’uscita della loro canzone, si è trasformata in un vero e proprio show, anticipando un evento musicale che promette di scuotere il panorama musicale italiano: l’atteso “Cabaret”, con i coinvolgenti FuckYourClique. La musica, si sa, sa sempre come sorprendere.

«Quando torni facciamo i conti», così Orietta Berti avvertiva Fabio Rovazzi durante la sua ultima chiamata nella puntata di Pulp Podcast. E così è stato. La vera resa dei conti tra i due cantanti – quella che proprio non ti aspetti – è arrivata in diretta su Twitch mercoledì sera. Sì perché il prossimo 27 giugno, per Time Records, uscirà Cabaret, che vede la partecipazione dei FuckYourClique, collettivo romano formato da Disa, Kimyo e Pupis. Di loro ha parlato Orietta Berti, in un'intervista concessa ai microfoni della redazione del Corriere della Sera: " Non li avevo mai sentiti. E infatti mi sono un po' confusa, li chiamavo FuckYourLike.