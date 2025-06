Orgoglio Politecnico | è il primo ateneo italiano a entrare nella Top 100 delle università mondiali

Un traguardo storico per il Politecnico di Milano, che conquista il 98° posto nel prestigioso QS World University Rankings, diventando il primo ateneo italiano a entrare tra le top 100 mondiali. Un risultato che celebra l’eccellenza italiana nel panorama accademico internazionale e testimonia il costante impegno verso l’innovazione e la ricerca di qualità. Questo riconoscimento aprirà nuove opportunità e conferma il ruolo di leader del nostro ateneo.

Milano, 19 giugno 2025 – Il Politecnico di Milano entra nella classifica delle 100 università migliori al mondo: è il primo ateneo italiano a varcare questa soglia da quando esiste il Qs World University Rankings (è 98esima, piazzamento finora mai raggiunto). E pure i colleghi milanesi guadagnano terreno, con l’università San Raffaele che spicca per impatto alla ricerca (28esima a livello globale nell’indicatore “citazioni per docente“), la Statale che fa un balzo di 44 posizioni per esiti occupazionali e la Cattolica che scala 33 posizioni nella graduatoria internazionale che analizza oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it