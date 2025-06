Ore 14 sera | svelato il mistero di liliana resinovich e chiara poggi

di catturare l’attenzione del pubblico, svelando i dettagli nascosti e facendo luce sui misteri più intricati. Questa sera alle 14:00, non perdere l’appuntamento con Ore 14 Sera, dove ogni segreto viene rivelato e ogni domanda trova risposta, offrendo un’informazione completa e coinvolgente che ti terrà incollato allo schermo fino alla fine.

In un contesto di grande attenzione sull’attualità e sui principali casi di cronaca, la seconda puntata di Ore 14 Sera si presenta come un approfondimento dedicato ai temi più caldi del momento. Condotto da Milo Infante, il programma offre analisi dettagliate, interviste esclusive e interventi di esperti per offrire una visione completa sugli eventi più rilevanti. La trasmissione, trasmessa in prima serata su Rai 2, si distingue per la capacità di coinvolgere un vasto pubblico e mantenere elevati gli ascolti. risultati d’ascolto della prima puntata. La prima puntata di Ore 14 Sera, andata in onda giovedì 12 giugno, ha riscosso grande successo con oltre un milione di telespettatori e una quota di share pari all’ 8,3%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it