Ore 14 i dati | Milo Infante fa bene a Rai 2

Alle ore 14, Milo Infante conquista il pubblico di Rai 2 con il suo approccio coinvolgente alla cronaca nera, confermando il successo anche in prima serata. La formula vincente, che unisce approfondimento e spirito di narrazione, si dimostra versatile e apprezzata tanto dal pubblico quanto dalla critica. «Lo spin off della trasmissione pomeridiana non si snatura, ma si arricchisce», scrive Davide Maggio, sottolineando come questa novità possa aprire nuovi orizzonti televisivi.

Ha funzionato anche in prima serata la formula che Milo Infante usa per raccontare la cronaca nera su Raidue. Ore 14 Sera anche nella collocazione del prime time ha ottenuto buoni ascolti e anche la critica lo ha promosso. «Lo spin off della trasmissione pomeridiana dedicata alla cronaca nera non si snatura, anzi si arricchisce», scrive il sito specializzato in televisione Davide Maggio. Il giornalista ha scelto di comporre il parterre chiamando gli ospiti del pomeriggio, e ha fatto centro: la psichiatra Sarah Viola, la collega Monica Leofreddi e i giornalisti Piero Colaprico e Alessia Lautone, la criminologa Roberta Bruzzone e il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Tanga.

