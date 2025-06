OraSì Regazzi è vicino La pista del coach porta a lui

OraSì Imola sembra puntare con decisione su Marco Regazzi come nuovo coach, dopo aver incontrato diverse alternative che però non si sono concretizzate. Con un percorso ricco di successi e una grande passione per il basket, il suo nome si fa strada tra i favoriti, anche se ancora nulla è ufficiale. Il futuro della squadra imolese potrebbe essere scritto proprio dal suo talento e dalla sua determinazione. Il suo...

Tutte le strade portano a Imola. Come avevamo anticipato la scorsa settimana dopo che era sfumato il primo obiettivo Andrea Fabrizi (decisosi a restare nello staff di Martino a Forlì in A2) e ricevuti dei ‘no’ da alcuni allenatori tra cui quello di Stefano Salieri, l’imolese Marco Regazzi è diventato il candidato numero uno ad essere il nuovo coach dell’OraSì. Al momento però non c’è nulla di certo come afferma il diretto interessato: "Il mio procuratore non ha ricevuto nessuna chiamata da Ravenna, ma sicuramente sarebbe un’opportunità molto interessante. Già l’estate scorsa parlai con la dirigenza, ma non se ne fece nulla". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - OraSì, Regazzi è vicino. La pista del coach porta a lui