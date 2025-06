Ora salvate la Cestistica. Nel mirino anche il sindaco.

Il destino della Cestistica Spezzina è ormai al centro dell’attenzione cittadina e politica. La mancata iscrizione al campionato di Serie A2 ha acceso un dibattito acceso, con appelli al salvataggio da parte delle istituzioni locali. La questione supera il puro sport, diventando una sfida simbolica per l’intera comunità, che si interroga su come preservare il suo patrimonio sportivo e culturale. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul futuro di questa storica società.

Il caso Cestistica Spezzina sta prendendo quota. La notizia della mancata iscrizione della società al prossimo campionato di serie A2 ha aperto il dibattito e non stanno mancando gli appelli al salvataggio lanciati dai rappresentanti della politica. "E' un fallimento sportivo per tutta la città e anche per tutta la provincia – ha spiegato Gianluca Tinfena consigliere provinciale e capogruppo del centrosinistra in Provincia e assessore al Comune di Arcola – è infatti inammissibile che le istituzioni non siano riuscite a trovare una soluzione per consentire alla principale realtà di basket della provincia e anche di tutta la Liguria di continuare il proprio percorso sportivo nelle massime categorie della pallacanestro italiana".