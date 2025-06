Ora il Duomo si può scoprire anche in realtà aumentata

Un viaggio nel tempo e nelle storie della Cattedrale grazie a un nuovo visore (e ai racconti di una guida). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ora il Duomo si può scoprire anche in realtà aumentata

In questa notizia si parla di: duomo - scoprire - realtà - aumentata

PIAZZA DUOMO DI CHEF ENRICO CRIPPA - 3 stelle Michelin ? Un luogo dove la cucina si trasforma in pensiero, e il pensiero diventa sapore. Ogni piatto nasce dall’incontro tra tecnica, stagionalità e ispirazione quotidiana, e il menu cambia con ciò che Vai su Facebook

Con la realtà aumentata il Duomo di Milano come non l’avete mai visto; Ora il Duomo si può scoprire anche in realtà aumentata; Con la realtà aumentata il Duomo come non l’avete mai visto.