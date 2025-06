Ora è ufficiale | la donna trovata morta a Villa Pamplili era Anastasia Trofimova e non aveva neanche 30 anni

Un caso che scuote l’opinione pubblica: la donna trovata senza vita a Villa Pamphili è Anastasi Trofimova, una giovane di appena 28 anni. La conferma dell’identità, arrivata dalla Procura, apre nuovi inquietanti interrogativi sulla vicenda. La sua storia, troppo breve e misteriosa, ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e quanto sia importante fare luce su ogni dettaglio. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa tragica vicenda.

La donna trovata morta a Villa Pamphili si chiamava Anastasi Trofimova e non aveva ancora compiuto 29 anni: l'identità confermata dalla Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donna - trovata - morta - villa

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

La donna trovata morta a Villa Pamphili “è mia figlia Anastasia: era andata a studiare inglese a Malta, dove ha conosciuto Rexal Ford.” Una madre, dalla Russia, ha contattato “Chi l’ha visto?” e ha riconosciuto il profilo biondo della donna trovata senza vita, il 7 Vai su Facebook

Villa Pamphili, potrebbe essere un'ucraina in fuga dalla guerra la donna trovata morta con la figlia Vai su X

Villa Pamphili, la donna trovata morta è russa e si chiama Anastasia; Villa Pamphili, potrebbe essere un'ucraina in fuga dalla guerra la donna trovata morta con la figlia; Villa Pamphili, la donna trovata morta è russa e si chiama Anastasia.

Ora è ufficiale: la donna trovata morta a Villa Pamplili era Anastasia Trofimova e non aveva neanche 30 anni - La donna trovata morta a Villa Pamphili si chiamava Anastasi Trofimova e non aveva ancora compiuto 29 anni: l'identità confermata dalla Procura ... Da fanpage.it

Ha un'identità la donna trovata morta con la figlia a Villa Pamphili: si chiamava Anastasia Trofimova - La bambina, registrata all’ambasciata Usa a Malta come Andromeda Ford, era nata il 14 giugno 2024 ... Riporta huffingtonpost.it