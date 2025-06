OPSA in Prato | villaggio gastronomico musica e sport per parlare di inclusione

L’OpSA in Prato, il villaggio gastronomico che unisce musica, sport e inclusione, si prepara a sorprendere ancora. Dopo aver portato lo scorso anno una struttura sociosanitaria dedicata alle fragilità nella piazza più bella della città, quest’anno, con rinnovato entusiasmo e nuove collaborazioni, promette di diventare un punto di riferimento per riflettere, condividere e vivere insieme esperienze uniche. Un’occasione da non perdere per rafforzare il senso di comunità e solidarietà.

Lo scorso anno portare una struttura sociosanitaria dedicata alle fragilità, e tutto ciò che essa rappresenta, nella piazza più bella della città per offrire il trittico buon cibo-intrattenimento-riflessione, era stata una scommessa. Quest’anno, con rinnovato entusiasmo e con una collaborazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - OPSA in Prato: villaggio gastronomico, musica e sport per parlare di inclusione

In questa notizia si parla di: opsa - prato - villaggio - gastronomico

20-21-22-23 giugno 2025 OPSA in PRATO La Confraternita dei Bìgoi al Torcio APS di Limena sarà presente al VILLAGGIO GASTRONOMICO assieme ad altri partner operativi. Potrete apprezzare e vedere direttamente l'esecuzione dei BìGOI al TORCIO De.C Vai su Facebook

OPSA in Prato: villaggio gastronomico, musica e sport per parlare di inclusione dal 20 al 23 giugno 2025; Torna “OPSA in Prato” tra buon cibo, musica e sport per tutti; Musica, sport e buon cibo: quattro giorni da non perdere.

Torna “OPSA in Prato” tra buon cibo, musica e sport per tutti - Dal 20 al 23 giugno a Padova la seconda edizione dell’evento che trasforma Prato della Valle in un villaggio di festa e riflessione: gastronomia, teatro, sport inclusivo e laboratori per accendere i r ... Segnala ilnuovoterraglio.it

Musica, sport e buon cibo: quattro giorni da non perdere - Fervono i preparativi per la seconda edizione di “Opsa in Prato”, la manifestazione con cui l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio sbarca nella piazza più bella della città, Prato della Valle, propone ... difesapopolo.it scrive